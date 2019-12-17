Başkale'ye 200 adet konut yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Van’ın Başkale ilçesinde de 200 adet konut yapılacak.

TOKİ’nin yaptıracağı 100 bin sosyal konut projesi için başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Başkale'ye de 200 adet konut yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 100 bin sosyal konut projesine Başkale ilçesi de 200 adet konutla dâhil edildi. Yapılacak konutların 140 adedinin 2+1, 60 adedinin ise 3+1 olarak planlandığını ifade eden Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 100 bin sosyal konut projesi kapsamında ilçemize 140 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 200 konut yapılmasına karar verilmiştir. Başvurular Ziraat Bankası aracılığıyla yapılacaktır. Cumhurbaşkanımıza, Çevre ve Şehircilik Bakanımıza ve İçişleri Bakanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Başkaleli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Proje kapsamında Erciş’te 400, Tuşba’da 300 ve Çatak ilçesinde ise 100 adet konut yapılacak.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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