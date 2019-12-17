Örgüt üyeliği suçundan aranan şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı

Van’ın Gevaş ilçesinde yapılan kimlik kontrolünde ‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan 1 kişi yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “16 Aralık 2019 tarihinde Gevaş ilçesi Balaban mevkiinde yapılan kimlik kontrolünde, PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan 1 şahıs tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir” denildi.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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