Van’da “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü, hayata geçirilen “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesiyle gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü; gençlerin gelişimine katkıda bulunmak, milli ve manevi değerlerine bağlı, şehrinin ve ülkesinin geleceğine yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak amacıyla salon programları, kulüpler, sportif faaliyetler ve projelerle ildeki gençlere hizmet sunmaya devam ediyor. Van Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bir Hikaye Bir Hikmet” projesi kapsamında gençlik merkezlerine uzak mahallelerde yaşayan gençlere faaliyet ve projelerini anlatmak, çalışmalarını da mekan sınırlarının ötesine taşıyarak daha çok gence ulaşmayı planlıyor. 1425 yaş aralığındaki gençlerin kişilik gelişimlerinin oluşmaya ve sonrasında olgunlaşmaya başladığı yaşlar olması hasebiyle kendilerini derinden etkileyebilecek hikâyelerden ibretlik dersler ve hikmetler üzerinde yoğunlaşarak hikaye ile bağlantılı kısa videolardan da faydalanılarak ideal olan insan modelimizin oluşturulmasına katkı sağlanması amacıyla, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri ile spor salonlarında, Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ortaokul ve liselerin yoğun ilgisiyle “Bir Hikaye Bir Hikmet” projesi yürütülüyor.

Türkiye’ye modellenebilir bir proje olması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Proje Koordinatörü ve Eğitim Uzmanı Burhan İçgüleç, “Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 8 gençlik merkezimizle ‘Bir Hikaye Bir Hikmet’ projesinin gençlerimize aktarılması konusunda bizlerde, İpekyolu Gençlik Merkezi olarak genel koordinatörlük görevini yürütüyoruz. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yürütülen bir diğer projemiz olan ‘Biz Anadolu’yuz’ projesi kapsamında ise ilimizde ağırladığımız öğrencilerimize de bu projemizin eğitimlerini verebilmekteyiz. Bu proje kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile işbirliği yaparak ilimizde birçok ortaokul ve lisemizde farkındalık eğitimleri yaptık. Yine il müdürlüğümüze bağlı spor salonu ve gençlik merkezlerimizde eğitim gören ve spor yapan yaklaşık 400’e yakın gencimize ulaşarak projemiz kapsamında selamlaşma, sabır, anne ve babaya saygı, güven, önce insan gibi değerler üzerinden aşamalı eğitimler verdik. Genel toplamda ise 2 ösı 105 gencimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle projenin hayata geçmesini sağlayan başta Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze, Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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