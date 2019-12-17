Van kahvaltısı İzmir’de görücüye çıkacak

Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu İşletme Sahibi Ahmet Cintan, İzmir’de 2031 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek olan ‘Hediyelik Eşya Günleri’nde Van kahvaltısını tanıtacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu İşletme Sahibi Ahmet Cintan, “2031Aralık tarihleri arasında İzmir Kültür Park’ında hem Van kahvaltımızı hem de ilimizi en iyi şekilde tanıtma fırsatı bulacağız. Bu anlamda İzmirlileri ve İzmir'de yaşayan bütün hemşehrilerimizi, dostlarımızı standımıza bekliyoruz” dedi.

Van Kahvaltı Konağı ve Damak Kahvaltı Salonu olarak sadece büyük illerde değil Türkiye'nin her yerinde Van kahvaltısını, Van'ın kültürünü, tarihini, Van'ın gelenek ve göreneklerini en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını aktaran Cintan, “Bu fuar bizim için çok önemli. Çünkü 5 yıl aradan sonra tekrar yapılacak ve yaklaşık 300 ila 400 bin arasında ziyaretçinin katıldığı bir fuar. Bu açıdan ilimizin de orada yer alması büyük önem arz ediyor. Van’ın otlu peynirinden ekmeğine, çöreğinden tuzlu balığına kadar ilimize ait her türlü lezzetleri orada tanıtacağız. Umarım ilimiz için, ülkemiz için güzel bir fuar olur. Ben bu anlamda herkese teşekkür ediyor, tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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