EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi

Tarım ve Orman Bakanlığınca "Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda, Temiz Çevre ve Sağlıklı Toplum" amacıyla uygulanan Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları kapsamında Van’da 10 elma üreticisiyle uygulanan çalışmalar sonucunda üreticilere sertifikaları verildi.

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan sertifika dağıtımına, il müdür yardımcıları ve bitkisel üretim ve bitki sağlığı şube müdürlüğü çalışanları katıldılar. Üreticilere sertifikalarını takdim eden müdür yardımcıları; EKÜY projelerinde kalıntı riski bulunması muhtemel olan ürünlerde ve bölgelerde EKÜY prensipleri doğrultusunda üretim yapan örnek alanlar oluşturulmasının amaçlandığını belirttiler.

Üreticiler ise; katıldıkları EKÜY projesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, kendileri ile birlikte olan il ve ilçe müdürlükleri personellerine katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

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