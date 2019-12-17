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Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç kesiminden sonra erkekler yakışıklı olurken, kız ...

İHA

Van'ın Edremit Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında 'Birlikte Güzelleşelim' sloganıyla kırsal mahallelerdeki çocukların saç kesimini yaparak mutluluklarına ortak oluyor.

Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç kesiminden sonra erkekler yakışıklı olurken, kız çocuklar ise güzellikleriyle göz doldurdu

Van’ın Edremit Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında ‘Birlikte Güzelleşelim’ sloganıyla kırsal mahallelerdeki çocukların saç kesimini yaparak mutluluklarına ortak oluyor.
Edremit Belediyesi, Van Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğiyle berbere gidemeyen köy çocuklarına yönelik sosyal sorumluluk projesine start verildi. Birçok alanda sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilemek için birbirinden farklı projelere imza atan Edremit Belediyesi, bu projelerine bir yenisini daha ekledi. ‘Birlikte Güzelleşelim’ sloganıyla Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın talimatıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında köylerde eğitim öğretim gören çocuklar tıraş ediliyor. Hiç berbere gitme imkanı bulamayan bazı çocukların ise hem şaşkınlıkları hem de mutlulukları yüzlerine yansırken, projenin ilk ayağı Taşkonak Mahallesi’nde start aldı. Tıraşlı halleriyle erkekler yakışıklı olurken, kız çocuklar ise yeni saçları ve güzellikleriyle göz doldurdu. 3 ay boyunca sürecek olan proje kapsamında tüm köylerin gezileceği ve tıraşsız çocuğun kalmayacağı belirtildi.

“Bizim için önemli bir proje”
Edremit Belediyesinin başlatmış olduğu projeye odalarının da destek vererek gönüllü berberlerle katılım sağlandığını ifade eden Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, “Güzel bir etkinlik oldu. Kız ve erkek çocuklarımızın saç kesimlerini yapıyoruz. Bizim için önemli bir aktivite. Bu tür çalışmalara odamız olarak her zaman desteğimizi sunacağız. Buraya da 20 kişilik bir ekiple katıldık. 6 erkek ve 14 bayan kuaförümüzle buradayız. İnşallah bu sayı daha da artacaktır” dedi.

“Sosyal belediyecilik projelerimiz devam edecek”
Başlattıkları anlamlı çalışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise, Edremit Belediyesi olarak yeni bir sosyal belediyecilik projesine daha imza atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Projeye ilçe merkezine en uzak olan Taşkonak Mahallesi ile başladıklarını ifade eden Başkan Say, “Van Berberler ve Kuaförler Odası işbirliğinde 6’sı erkek ve 14’ü kadın kuaförü olmak üzere Edremit’e bağlı tüm köylerde özellikle çarşıya ve merkeze ulaşım imkanı zor olan çocuklarımızı tıraş ettiriyoruz. Bu noktada hem bir araya gelmiş oluyoruz, hem de mutluluklarını paylaşmış oluyoruz. Edremit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlamında projelerimiz devam edecektir. Taşkonak Mahallemizde başlayan projemiz 3 ay boyunca sürecek. Diğer tüm mahallelerimizde de sırasıyla planlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bu anlamda sunmuş oldukları destekten dolayı da Van Berberler ve Kuaförler Odasına ayrıca teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAN

17 Aralık 2019 Salı

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