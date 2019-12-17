Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2

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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Van Spor FK, evinde Kasımpaşa ile uzatmalarda yediği golle 22 berabere kaldı. Bu sonuçla Kasımpaşa, bir üst tura yükseldi.



Stat: Atatürk

Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Abdullah Bora Özkara xx

Van Spor FK: Salih Şenbaş x, Barış Gök x, Samet Cantürk xx, İsmail Güner x (Sefa Küpeli dk. 72 x), Şerif Doğan x, Oktay Aydın xx (Mert Özyıldırım dk. 100 x), Barış Sağır xx, Cihan Özkaymak x (Tunç Murat Behram dk. 46 x), Serdar Cansu xx, Mehmet Sıddık İstemi x, Batuhan Er xx (Emrah Tacir dk. 82 x)

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Kasımpaşa: Murat Can Yıldız xxx, Ben Youssef xx, Uğurcan Yazğılı xx, Karim Hafez xxx, Haris Hajradinovic xxx, Tobias Heintz xx (Emre Çetinkaya dk. 111 x), Veysel Sarı xx, İlhan Depe xxx (Batuhan Dıraga dk. 106 x), Azad Toptik xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 61 xx), Çağtay Kurukalıp xxx, Khalili xxx (Öğuzhan Özcan dk. 116 ?)

Teknik Direktör: Tayfur Havutçu

Sarı Kartlar: Murat Can Yıldız, İlhan Depe, Veysel Sarı (Kasımpaşa), Mehmet Sıddık İstemi, Serdar Cansu (Van Spor FK)

Goller: Hajradinovic (dk. 34), İlhan Depe (dk. 90+7) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 45+1 pen.), Serdar Cansu (dk. 60) (Van Spor FK)

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:07

İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:17

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