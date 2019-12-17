Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı

İHA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' toplantısı Van'da da yapıldı.

Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı Van’da da yapıldı.
Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emine Atlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akkoyun katıldı. Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizleri yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.
Benzer nitelikte bir toplantının da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00’da tüm kaymakamların başkanlığında yapılacağı belirtildi.

VAN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:42
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:07
  • İKİNDİ 14:33
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı İş adamı Zahir Kandaşoğlu: “Bu şekilde bizi korkutamazlar”
YEREL HABERLER PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı İş ...
Erciş Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ ...
Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför hizmeti 
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför ...
Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2
Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç kesiminden sonra erkekler yakışıklı olurken, kız çocuklar ise güzellikleriyle göz doldurdu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç ...
EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi
Van kahvaltısı İzmir’de görücüye çıkacak
YEREL HABERLER Van kahvaltısı İzmir’de görücüye çıkacak
Van’da “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesi
Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı 
YEREL HABERLER Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı 
Van Milletvekili Arvas, bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına konuştu
YEREL HABERLER Van Milletvekili Arvas, bütçe görüşmelerinde AK Parti ...
Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar
YEREL HABERLER Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar
Örgüt üyeliği suçundan aranan şahıs, kimlik kontrolünde yakalandı
YEREL HABERLER Örgüt üyeliği suçundan aranan şahıs, kimlik ...
Başkale'ye 200 adet konut yapılacak
YEREL HABERLER Başkale'ye 200 adet konut yapılacak
Kahvaltı salonundan spora destek
YEREL HABERLER Kahvaltı salonundan spora destek
Erciş'te Selçuklu Mezarlığı definecilerin hedefi
YEREL HABERLER Erciş'te Selçuklu Mezarlığı definecilerin hedefi
Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık suçundan işten çıkarıldı
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinde 2 işçi dolandırıcılık ...
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor Hasta, yaşlı ve engellilere 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
YEREL HABERLER Hizmet vatandaşın ayağına gidiyor Hasta, yaşlı ve ...
Van'da trafik kazası; 2 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası; 2 yaralı
Van’da 1 terörist yakalandı
YEREL HABERLER Van’da 1 terörist yakalandı
Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi
YEREL HABERLER Van'da kitap fuarına 3 günde 100 bin ziyaretçi
Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına teşekkür
YEREL HABERLER Türkmenoğlu'ndan görevi bırakan ilçe başkanlarına ...
İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden seyyar satıcılara müdahale
ASRİAD’dan 2019 yılı değerlendirmesi ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han: “2020 yılı büyüme yılı olacak”
YEREL HABERLER ASRİAD’dan 2019 yılı değerlendirmesi ASRİAD Van Şube ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X