Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önderliğinde başlatılan ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı Van’da da yapıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in başkanlığında Valilik Ali Paşa Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Emine Atlı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, İl Müftüsü Ömer Keskin, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Akkoyun katıldı. Toplantıda, aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele alanında çalışan tüm kurumların 2019 yılı verileri değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizleri yapıldı. İl ve ilçelerdeki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında olay sayıları, başvuru sayıları, kanun kapsamında alınan tedbirlerin niteliği, uygulamanın daha iyiye götürülmesi için il/ilçe bazında ve Bakanlıklar tarafından planlanması gereken tedbirler değerlendirilerek, son dönemde yaşanan üzücü olayların analizleri de yapılarak benzer nitelikte olayların yaşanmaması için alınması gereken tedbirler üzerinde duruldu.

Benzer nitelikte bir toplantının da 20 Aralık 2019 Cuma günü saat 10.00’da tüm kaymakamların başkanlığında yapılacağı belirtildi.

VAN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:11

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İKİNDİ 14:33

AKŞAM 16:54

YATSI 18:17

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