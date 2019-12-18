‘Pusuda’ ve ‘Öç’ oyunu Van’da sahneleniyor

Van Devlet Tiyatrosunda ‘Pusuda’ ve ‘Öç’ tiyatro oyununun provaları başladı.

Yazar Cahit Atay’ın ‘Pusuda’ oyunu ile Orhan Asena’nın ‘Öç’ isimli oyunu, Yönetmen Uğur Çavuşoğlu tarafından Van Devlet Tiyatrosunda sahnelenecek. Pusuda ve Öç oyununun 19 Aralık’tan itibaren Van Devlet Tiyatrosunda sahneleneceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Anadolu’nun farklı bölgelerinde geçmesine rağmen, iki ayrı yazarın da şaşırtıcı derecede benzerlik gösteren çok katmanlı hikayeleri, günümüz Türkiye’sine de ışık tutuyor. Ben bu anlamda tüm Van halkını 19 Aralık’ta başlayan oyunumuzu izlemeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Cahit Atay ve Orhan Asena tarafından yazılan, yönetmenliğini Uğur Çavuşoğlu’nun yaptığı ‘Pusuda’ ve ‘Öç’ tiyatro oyununda Abdulselam Çok, Doğancan Yurdigül ve Kadir Oğuz rol alıyor.

Öte yandan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan ve Müdür Yardımcısı Cem Düzova da provaları izledi.

VAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:11

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:54

YATSI 18:17

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