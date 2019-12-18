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Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini anlattı Van TSO, 2019 yılında 4 milyon 971 lira harcama ...

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek akreditasyon sürecini anlattı.

Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini anlattı Van TSO, 2019 yılında 4 milyon 971 lira harcama yaptı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Van TSO, Türkiye’de hizmet hızı konusunda ilk sırada yer alıyor” “A sınıfı oda statüsünü korumaya çalışıyoruz”

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelerek akreditasyon sürecini anlattı.
Türkiye’deki A sınıfı hizmet odalardan bir tanesi olan Van TSO, A sınıfı statüsünü korumak için yoğun bir çalışma başlattı. Son dönemde misyon ve vizyonunu güncelleyen Van TSO, “Her Alanda Van İçin Çalışıyoruz” sloganı çerçevesinde önemli çalışmalara imza atıyor. 2019 yılı değerlendirme ve 2020 hedeflerini açıklayan Van TSO, 2019 yılında hizmete aldığı projelerle 4 milyon 971 lira harcama yaptı.
Türkiye’de hizmet hızı konusunda ilk sırada yer alan Van TSO, 2020 hedefleri kapsamında; Dünya Kahvaltı Günü, kurban kesim merkezi, shopping fest, gastronomi fuarı, vergi yapılanması, Van Gölü’nün özel çevre koruma bölgesi ilan edilmesi, lojistik merkezi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliğinin Van’a alınması, İran vatandaşlarının Van’da mülk edinmeleri, Kuzey Irak iş programı, çağrı merkezi, sürekli eğitim merkezi, çevre yolu, VanŞırnak karayolu, Kuzey Van Gölü demir hattı, İran Konsolosluğunun Van’a alınması ve Türkİran Ticaret Odasının Van’da kurulması gibi konuları programına aldı.

“Van TSO karne sürecine girdi”
Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, odanın 1920 Aralık tarihlerinde hizmet kalitesinin bağımsız denetçiler tarafından denetleneceğini belirtti. Türkiye’de A sınıfı hizmet üreten odalardan biri olduklarını ifade eden Başkan Takva, “Bu dönemde bir karne sürecine gireceğiz. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetleri 1920 Aralık tarihinde bağımsız denetçiler tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Biz buna çok önem veriyoruz. Bu akreditasyon çok önemli bir meseledir” dedi.

“A sınıfı oda statüsünü korumaya çalışıyoruz”
Oda olarak yakaladıkları başarı çıtasını korumak istediklerini dile getiren Takva, “Bunun da sınıflandırılması var. A, B ve C sınıfı odalar var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ülkedeki bütün odaları akredite sürecine dahil etti. Biz de 3. dönem akredite olan odalardan biriyiz. O dönemde Türkiye’deki ilk 50 oda arasındaydık ve Türkiye’de uluslararası hizmet üreten 10 odadan biri statüsünü elde etmiştik. Şu ana kadar bu statümüzü koruduk. Odamız 57 yıllık süreçte bu seviyeye geldi. Odanın bu kalitede sürdürülebilirliğini sağlayacak bir yaklaşımla meselenin değerlendirilmesini istiyoruz” diye konuştu.
Toplantı, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras’ın yaptığı sunum ve yönetim kurulu üyelerinin değerlendirmesinin ardından son buldu.

VAN

18 Aralık 2019 Çarşamba

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