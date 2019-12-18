Volkswagen'den sonra o da değiştiriyor

O şimdi çok ünlü

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Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Servet Yenitürk, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) sezon başında açıkladığı yüzde 30'luk harcama limit aşımının yüzde 40'a çıkartılması kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için alt yapının biraz daha değer görmesi lazım" dedi.

VAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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