VASKİ’den su kesintisi duyurusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

VASKİ’den su kesintisi duyurusu

İHA

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, oluşan arızadan dolayı bazı mahallelere su verilemeyeceğini duyurdu.
VASKİ’den yapılan açıklamada, şehir merkezine Gürpınar’dan içme suyu sağlayan 1500 mm’lik ana isale hattında oluşan arıza dolayısıyla bazı mahallelerde su kesintisine gidileceği belirtilerek, “19 Aralık 2019 Perşembe günü sabah saat 07.00’dan akşam saat 20.00’ye kadar Edremit’e bağlı Köprüler, Köklü, Dönemeç, Andaç, Enginsu, Çayırbaşı, Kıyıcak, Mülk, Elmalı, Süphan ve Yeni Mahalle ile Gevaş’a bağlı Atalan, Uğurveren mahalleleriyle şehir merkezinde kısmi su kesintisine gidilecektir” denildi.

VAN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:11
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:54
  • YATSI 18:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Akman’dan örnek davranış
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan örnek davranış
Müdür Sünnetçioğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Van’da ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ konferansı
YEREL HABERLER Van’da ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ ...
Van'da, kış sıcak geçiyor
YEREL HABERLER Van'da, kış sıcak geçiyor
Erciş Belediyesinden kantin denetimi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden kantin denetimi
VASKİ, ‘185 Çağrı ve Çözüm Merkezi’yle 7/24 hizmette
YEREL HABERLER VASKİ, ‘185 Çağrı ve Çözüm Merkezi’yle 7/24 hizmette
Başkan Vekili Aslan’a ziyaretler devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’a ziyaretler devam ediyor
(ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: ...
Herdem Temizlik’ten istihdama destek
YEREL HABERLER Herdem Temizlik’ten istihdama destek
Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini anlattı Van TSO, 2019 yılında 4 milyon 971 lira harcama yaptı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Van TSO, Türkiye’de hizmet hızı konusunda ilk sırada yer alıyor” “A sınıfı oda statüsünü korumaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini ...
‘Pusuda’ ve ‘Öç’ oyunu Van’da sahneleniyor
YEREL HABERLER ‘Pusuda’ ve ‘Öç’ oyunu Van’da sahneleniyor
Van Kalesi’nin 'aynasına' ziyaretçi akını Van Müzesi’ni 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Van Kalesi’nin 'aynasına' ziyaretçi akını Van ...
Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı’ toplantısı
YEREL HABERLER Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon ...
PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı İş adamı Zahir Kandaşoğlu: “Bu şekilde bizi korkutamazlar”
YEREL HABERLER PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı İş ...
Erciş Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinde ‘Sosyal Denge Sözleşmesi’ ...
Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför hizmeti 
YEREL HABERLER Edremit Belediyesi'nden köy çocuklarına kuaför ...
Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2
YEREL HABERLER Ziraat Türkiye Kupası: Van Spor FK: 2 - Kasımpaşa: 2
Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç kesiminden sonra erkekler yakışıklı olurken, kız çocuklar ise güzellikleriyle göz doldurdu
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden saç kesim hizmeti Saç ...
EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi
YEREL HABERLER EKÜY üreticilerine sertifikaları verildi
Van kahvaltısı İzmir’de görücüye çıkacak
YEREL HABERLER Van kahvaltısı İzmir’de görücüye çıkacak
Van’da “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesi
YEREL HABERLER Van’da “Bir Hikâye Bir Hikmet” projesi
Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı 
YEREL HABERLER Van'da örgüt üyeliğinden aranan şüpheli yakalandı 
Van Milletvekili Arvas, bütçe görüşmelerinde AK Parti grubu adına konuştu
YEREL HABERLER Van Milletvekili Arvas, bütçe görüşmelerinde AK Parti ...
Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar
YEREL HABERLER Sevgi elleriyle minik ayakları ısıttılar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X