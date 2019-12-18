Van Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ konulu bir konferans düzenlendi.

İpekyolu ilçesindeki Vestel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ‘TÜBİTAK Bilim Söyleşileri’ kapsamında ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ konulu bir konferans düzenlendi. Öğrencilerin yoğun katılım sağladığı konferansa konuşmacı olarak katılan Akdeniz Üniversitesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Tanrıöver, öğrencilere önemli bilgiler aktardı.

Konferans ile ilgili bir açıklamada bulunan Okul Müdiresi Elif Yörük, öğrencilerin topluma kazandırılması ve akademik yol izlemesi amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Bizler öğrencilerimize faydalı olmak ve onların gerek topluma kazandırılması yönünde gerekse eğitimlerini akademik bir şekilde sürdürmeleri amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Öğrencilerimizin katılımı bizleri sevindirdi. Konferansımızın öğrencilerimize faydalı olacağını umuyor, bu anlamda bizleri kırmayıp davetimize iştirak eden Prof. Dr. Gamze Tanrıöver’e teşekkür ediyorum” dedi.

VAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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