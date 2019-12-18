Erciş'te koyun yüklü kamyon da yangın çıktı

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Van'ın Erciş ilçesinde küçükbaş hayvan yüklü kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye yangın, Erciş ilçesi Kışla Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Koyun yüklü bir kamyonun yandığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak alevlerin kamyonun koyun yüklü kasasına sıçramadan söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, kamyonda maddi hasar oluştu.

VAN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:43

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