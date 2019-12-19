Meteorolojiden sis uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceğinin tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 11, Bitlis’te 6, Hakkari’de 11 ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir. Yurdumuz üzerinde etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölgemiz genelinde, gece ve sabah saatlerinde yoğun olmak üzere yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin edildiğinden, görüş mesafesindeki azalma nedeniyle başta ulaşımda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

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