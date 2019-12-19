Vanlı voleybolcular çeyrek finalde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vanlı voleybolcular çeyrek finalde

İHA

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ'da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Vanlı voleybolcular çeyrek finalde

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Elazığ’da yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan ve Elazığ’da 14 ilden gelen 22 takım ve 264 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarına katılan Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün kız ve erkek voleybol takımları büyük başarı elde etti. Van’ın erkek voleybol takımı Malatya, Bingöl ve Muş ekibini, kız takımı ise; Tunceli, Ağrı ve Bingöl ekibini mağlup ederek Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Voleybol Antrenörü Emrah Eker, Van adına erkek ve kız takımlarıyla katıldıkları Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Müsabakalarında çekişmeli ve zorlu karşılaşmalara rağmen büyük başarı elde ettiklerini söyledi. Eker, “İleriki tarihlerde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarında ilimizi temsil etmenin mutluluğunu şimdiden yaşamaktayız. İlimize ve bizlere bu güzel mutluluğu yaşatan ilimizin file sultanları ve file bekçilerine teşekkür ediyor; Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Çeyrek Final Müsabakalarına katılacak arkadaşlarımıza da şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.
Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, Elazığ’da 14 ilden gelen 264 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakada kız ve erkek takımlarının elde ettikleri başarıyla Analig Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandıklarını belirterek, “İlimiz adına kızlar ve erkekler kategorisinde kazandıkları grup birinciliği başarılarından dolayı tüm sporcu ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, bundan sonra katılacakları müsabakalarda da başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:08
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler kuşlar için yemlik yapıp, okulun penceresine koydu
YEREL HABERLER Öğrenciler kuşlar için yemlik yapıp, okulun ...
İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
Vali Bilmez’den İpekyolu Belediyesine ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den İpekyolu Belediyesine ziyaret
Meteorolojiden sis uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden sis uyarısı
Van’da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 2 adet roketatar mühimmatı ele geçirildi
Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da teröristlere ait roketatar mühimmatı ele ...
Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıklardan düşen ineği itfaiye kurtardı
Erciş'te koyun yüklü kamyon da yangın çıktı
YEREL HABERLER Erciş'te koyun yüklü kamyon da yangın çıktı
Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Pakistanlı aileyi ziyaret etti
Vali Bilmez’den Pakistanlı aileye ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den Pakistanlı aileye ziyaret
Sinan Aslan: “İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak”
YEREL HABERLER Sinan Aslan: “İpekyolu hak ettiği hizmete kavuşacak”
Başkan Akman’dan örnek davranış
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan örnek davranış
Müdür Sünnetçioğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Müdür Sünnetçioğlu, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor
Van’da ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ konferansı
YEREL HABERLER Van’da ‘Bilimin Işığıyla Aydınlanan Akademik Yol’ ...
VASKİ’den su kesintisi duyurusu
YEREL HABERLER VASKİ’den su kesintisi duyurusu
Van'da, kış sıcak geçiyor
YEREL HABERLER Van'da, kış sıcak geçiyor
Erciş Belediyesinden kantin denetimi
YEREL HABERLER Erciş Belediyesinden kantin denetimi
VASKİ, ‘185 Çağrı ve Çözüm Merkezi’yle 7/24 hizmette
YEREL HABERLER VASKİ, ‘185 Çağrı ve Çözüm Merkezi’yle 7/24 hizmette
Başkan Vekili Aslan’a ziyaretler devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’a ziyaretler devam ediyor
(ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: Milyon dolarlarımızın dışarıya gitmemesi için altyapının değer görmesi lazım
YEREL HABERLER (ÖZEL) Van Spor Futbol Kulübü Başkanı Yenitürk: ...
Herdem Temizlik’ten istihdama destek
YEREL HABERLER Herdem Temizlik’ten istihdama destek
Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini anlattı Van TSO, 2019 yılında 4 milyon 971 lira harcama yaptı Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva: “Van TSO, Türkiye’de hizmet hızı konusunda ilk sırada yer alıyor” “A sınıfı oda statüsünü korumaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Van TSO Başkanı Takva, akreditasyon sürecini ...
‘Pusuda’ ve ‘Öç’ oyunu Van’da sahneleniyor
YEREL HABERLER ‘Pusuda’ ve ‘Öç’ oyunu Van’da sahneleniyor
Van Kalesi’nin 'aynasına' ziyaretçi akını Van Müzesi’ni 3 ayda 35 bin kişi ziyaret etti
YEREL HABERLER Van Kalesi’nin 'aynasına' ziyaretçi akını Van ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X