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AK Parti’li Kartal’dan Başkan Trump’a davet

İHA

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, geçtiğimiz günlerde Amerikan senatosunda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iddialarının yok hükmünde oyduğunu belirterek, tarihsel gerçekleri yerinde görmesi için de Başkan Donald Trump'ı Van'a davet etti.

AK Parti’li Kartal’dan Başkan Trump’a davet

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, geçtiğimiz günlerde Amerikan senatosunda kabul edilen sözde Ermeni soykırımı iddialarının yok hükmünde oyduğunu belirterek, tarihsel gerçekleri yerinde görmesi için de Başkan Donald Trump’ı Van’a davet etti.
TGRT Haber’den Sultan Akdoğan’a konuşan İrfan Kartal, ABD Kongresi’nin üst kanadı olan senatonun sözde Ermeni soykırımını tanıyan yasa tasarısını onayladığını belirterek, “1. Dünya Savaşı sırasında yaşanan çatışmaları ABD Senatosu soykırım olarak nitelendirdi. Belirtmek isterim ki, bu kararın bizim nezdimizde hiçbir karşılığı yoktur. Ülkemizi soykırımla aynı paydaya oturtmak isteyenler ve soykırımla suçlayanlar, öncelikle dönüp kendi tarihlerine baksınlar. Başta Amerika ve Fransa olmak üzere birçok devlet, dünya üzerinde çeşitli soykırımlar uygulamışlardır. Amerika yüz binlerce Kızılderili insana soykırım uygulamış, Fransa ise başta Cezayir ve Tunus gibi ülkeler olmak üzere birçok Arap ve Ortadoğu ülkesini sömürmüş ve tarih boyunca çeşitli soykırımlar uygulamıştır. Bizi soykırımla yargılamaya çalışanlar, öncelikle dönüp kendi tarihlerine baksınlar. Ülkemiz tarihinde hiçbir devlete veya farklı bir millete soykırım uygulamamış, tam tersine her zaman bölgesinde kucaklayıcı bir devlet olmuş ve birçok kez farklı devletlerin milletlerine kapılarını açmıştır. ABD kongresi tarafından alınan bu kararın müttefik iki devlet olan ABD ve Türkiye’nin ilişkileri ve dostluğu açısından Başkan Trump tarafından veto edilmesi gerekmektedir” dedi.
Milletvekili Kartal, ABD Başkanı Trump’ı Van’a da davet ederek, hem dünyaca ünlü meşhur Van kahvaltısını tatmasını istediklerini hem de tarihsel gerçekleri yerinde görerek bu sözde soykırım iddiasını gündeme getiren yasayı veto etmesini istediklerini ifade etti.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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