Van YYÜ'de "Paramediklerin Mesleki Gelişim" konulu panel

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Paramedik ve Hastane Öncesi Acil Tıp Derneği (PARHAD) işbirliğiyle "Paramediklerin Mesleki Gelişim" konulu panel düzenlendi.

Nihat Bayşu Konferans Salonunda düzenlenen ve 2 oturumdan oluşan program, Öğretim Görevlisi Hatice Azizoğlu başkanlığında yapılan ilk oturumla başladı. Panelin açılışında konuşan Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Rıza Kul, Paramedik Günü’ne özel yapılan bu panelde tüm acil sağlık çalışanlarının gününü kutlayarak, sağlık çalışanlarının yaptıkları işin ne kadar hayati önem taşıdığını vurguladı.

Oturumlarda "paramedik görev, yetki ve sorumlulukları, olay yeri ve yönetimi, ölüm kararı ve etik, onaylı ve onaysız ilaçlar, paramedik eğitiminde lisanslaşma, acil sağlık hizmetlerinde yeni nesil teknoloji, acil sağlık hizmetlerinde kullanılan akıllı ambulanslar ile güncel teknolojiler eşliğinde acil çağrı merkezleri" gibi konular ele alındı.

Paramedik öğrencilerinin kurguladıkları "Triaj" gösterisi ve bilgi yarışmasının da yapıldığı panelin kapanış konuşmasını yapan İlk ve Acil Yardım Programı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Sema Kaptanoğlu, "Paramedik eğitiminde lisanslaşma yolunda çok büyük adımlar attık ve çalışmalarımız devam ediyor. Paramediğe gönülden bağlıyız. Programın düzenlenmesinde emeği geçen İlk ve Acil Yardım Programı öğretim elemanlarından Öğretim Görevlisi Hatice Azizoğlu, Öğretim Görevlisi Şehriban Yürektürk ve Öğretim Görevlisi Harun Ünal'a teşekkür ederim" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Sema Kaptanoğlu'nun emeği geçen öğrencilere hediye vermesiyle son bulan panele, PARHAD Başkanı Rıdvan Talay, PARHAD Başkan Yardımcısı Yakup Yılmaz, PARHAD Üyesi Demhat Uyar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

VAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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