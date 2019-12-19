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Van’da ‘Tüberküloz Kontrol Kurulu’ toplantısı

İHA

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından 'Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısı' düzenlendi.

Van’da ‘Tüberküloz Kontrol Kurulu’ toplantısı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından ‘Verem Kontrol Kurulu ve Aktif Tüberküloz Sürveyans Toplantısı’ düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, tüberküloz biyopsikososyal bir hastalık olması sebebiyle bu hastalıkla ilgili yürütülen faaliyetlerin toplum, hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte tüm yönleriyle multidisipliner değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sünnetçioğlu, “Önemli bir halk sağlığı problemi olan verem hastalığının kontrolü kapsamında her yıl yapmış olduğumuz il verem kurulumuza tüberkülozla ilgili her sürecin birçok paydaşı katılmaktadır. Ortaya çıkan problemlerin aşılabilmesi ve hizmetlerin standart hale getirilebilmesi için bu sürecin hem takip edilmesi hem de paydaşların çok iyi koordine edilmesi gerekmektedir.
Tüberküloz kontrolünde sektörler arası işbirliğinin önemine binaen, İl Verem Kurulu yılda bir defa toplanmaktadır. İlimizde hastalarımızın tedavileri devam etmektedir. Van, tüberküloz görülme sıklığı yönünden Türkiye ortalamasının altında ve vaka sayılarımız giderek düşmektedir” dedi.
Tüberkülozun tüm tanı ve tedavi hizmetlerinin ücretsiz olduğunu dile getiren Doç. Dr. Sünnetçioğlu, “Verem Savaş Dispanseri; 2 doktor, 4 hemşire, 1 röntgen teknisyeni ve 6 idari personelle yeni binasında hizmet vermektedir. Bakanlığımız ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılan protokol gereği ihtiyaç sahibi verem hastalarına tedavileri süresince ayni nakdi yardım verilmektedir. İlimizde halen 37 hastamız nakdi yardımdan faydalanmaktadır. 4 hastamızın da tedavi süreci tamamlanmış, bu süreçte yardımları verilmiştir. Ancak diğer tüm sektörlerin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kurulumuzda öncelikli olarak ilimiz ve dünyadaki verem hastalığı konusundaki güncel bilgiler paylaşılacak ve bu hastalar için tüm sektörlerin işbirliği çerçevesinde ilimizde yapılabilecek çalışmalar değerlendirilecektir” ifadelerini kullandı.
Verem Savaş Dispanseri Tüberküloz İl Koordinatörü Bünyamin Furkan Pala, tarafından il istatistikleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Program, katılımcıların katkı ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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