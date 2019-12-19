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TOKİ’den Van’a bin konut AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas: “Van, yeni TOKİ konutları ...

İHA

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile "Her yıl 100 bin sosyal konut" projesi kapsamında 2020 yılında Van'a 1000 konutun yapılacağını söyledi.

TOKİ’den Van’a bin konut AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas: “Van, yeni TOKİ konutları ile nefes alacak”

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile “Her yıl 100 bin sosyal konut” projesi kapsamında 2020 yılında Van’a 1000 konutun yapılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinasyonunda, Hazine ve Maliye Bakanlığının desteği ile “Her yıl 100 bin sosyal konut” projesi başladı. Bu kapsamda Van’a toplam 1000 konutun yapılacağı bildirildi. Konuyla ilgili bilgi veren AK Parti çevre, şehir ve kültürden sorumlu Van İl Başkan Yardımcısı Süleyman Oflas, bu konutlardan 300’ünün Tuşba ilçesi Bardakçı Mahallesi mevkiine, 400’ünün Erciş ilçesine, 100’ünün Çatak ilçesine ve 200’ünün ise Başkale ilçesine yapılmasının planlandığını söyledi. 16 Aralık’ta ön kayıt müracaatlarının başladığını ve 15 Ocak 2020 tarihinde son bulacağını aktaran Oflas, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, TC Ziraat Bankası A.Ş. ve Halk Bankası A.Ş.’nin proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, sosyal güvenlik kurumundan alacakları belgeyi, engelli vatandaşlarımız, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair), yetkili banka şubelerinde ‘Başvuru ve Satın Alma Taahhütnamesi’ imzalayacaktır. Başvuru bedeli 2+1’ler için 500 lira, 3+1’ler için bin lira olarak belirlenmiştir. Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecektir. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde, kura yeri ve saati idarenin web sayfasında duyurulacaktır. Hak sahiplerine konutlar; satış fiyatının yüzde 10’u peşin (Başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), kalan tutarın tamamı aylık yüzde 0.49 oran ve 240 ay vade ile ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş./Halk Bankası A.Ş. tarafından konut alıcılarına kredi kullandırılacaktır.) Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır” dedi.
Projeye başvuru yapabilmek için başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerektiğini de dile getiren Oflas, “Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine TC sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç). Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5 bin 500 TL olması gerekmektedir. (şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç). Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimlerinde; konutlar yüzde 10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan ‘hak sahipliği belgesi’ ile projenin bulunduğu il sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya il nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir” ifadelerini kullandı.
Oflas, Van’ın bu yeni bin konut ile birlikte konut sorununu ciddi oranda minimize etmiş olacağını da belirterek, hak sahiplerinin noter huzurunda ve idare yetkilileri denetiminde belirleneceğini söyledi.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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