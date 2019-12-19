Van YYÜ'de “Elektrik Enerjisi” konulu panel

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Mühendislik Fakültesinde “Elektrik Enerjisi” konulu bir panel düzenlendi.

Van YYÜ ElektrikElektronik Mühendisliği Bölümü ile Yüksek Teknoloji Topluluğunun düzenlediği “Elektrik Enerjisi” paneli, Mühendislik Fakültesi toplantı salonunda yapıldı. Panelden önce Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Tunçtürk bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından ElektrikElektronik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Naci Genç'in moderatörlüğünde panele geçildi.

Panelde; VEDAŞ Bölge Müdürü Emrullah Okuducu, TEİAŞ 17. Bölge Müdürü Orhan Aslantatar ve VEDAŞ Proje Tesis Grup Müdürü Orhan Gültepe birer sunum yaptı.

Panele Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Nuri Almalı, VEDAŞ Yatırım Tesis Yöneticisi Ahmet Durgun, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

VAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

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