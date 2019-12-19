Van’da ‘Temel Yenidoğan Bakım Eğitimi’ verildi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından “Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı” düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığından yapılan açıklamada, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik Bakanlıkça çeşitli programlar yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Yenidoğan ölümlerini azaltabilmek için yüksek teknolojiye dayanan, uzman ağırlıklı yenidoğan bakımının yanı sıra temel yenidoğan bakım hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda ülke genelinde yenidoğan bakımında standardizasyonu ve güncel bilgilerin kullanılmasını sağlamak amacıyla ‘Temel Yenidoğan Bakımı Eğitim Programı’ yürütülmektedir. Bu program kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Kadın Üreme Sağlığı Birimi tarafından 1718 Aralık tarihlerinde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde eğitim programı yapıldı. Program kapsamında yenidoğana eli değen tüm sağlık personeline yönelik 2 günlük hizmet içi eğitimde, yenidoğana yönelik yürütülen pek çok program bütünlük içinde sunulmuş olup sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisinin artırılması hedeflenmiştir” denildi.

VAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.