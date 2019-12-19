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Muradiye’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ semineri

İHA

– Van'ın Muradiye ilçesinde 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi' semineri düzenlendi.

Muradiye’de ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ semineri

– Van’ın Muradiye ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ semineri düzenlendi.
İlçe Kaymakamı Erkan Savar’ın eşi Esma Savar’ın da katılımıyla Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda yapılan seminere kadınlar büyük ilgi gösterdi. Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çaldıran Sosyal Hizmet Merkezi Muradiye Ek Hizmet Birimi tarafından düzenlenen seminerin açılış konuşması, Kaymakam Erkan Savar’ın eşi Esma Savar tarafından yapıldı.
Daha sonra Muradiye Sosyal Hizmet Merkezi Birim Sorumlusu Erkan Bayram tarafından ‘eğitimde şiddet nedir? Kadına şiddet nedir? Şiddet türleri nelerdir? Dünyada, Türkiye’de, ilimizde ve Muradiye ilçemizde kadına şiddet oranları ile kadına şiddet nedenleri ve hukuki sonuçları ile kadına şiddetle mücadelede kurumsal mekanizmalar’ hakkında bilgiler verildi.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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