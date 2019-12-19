YYÜ'de ‘Gençlik Deprem Zirvesi’ düzenlendi 32 saat enkaz altında kalan Vali Yardımcısı Yılmaz: “Deprem; kaçamayacağımız en büyük ve en net gerçeğimizdir”

– Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, 2011 Van depreminde 32 saat enkaz altında kaldığını anımsatarak, “Deprem; gündüz uyanmak, gece uyumak gibi kaçamayacağımız en büyük ve en net gerçeğimizdir” dedi.

Van’da Üniversiteli AK Gençlik (ÜNİAK) Öğrenci Konseyi, Van Büyükşehir Belediyesi, Kızılay, AFAD, YYÜ ve KTP Topluluğu tarafından Van YYÜ Cengiz Andiç Konferans Salonunda ‘Gençlik Deprem Zirvesi’ düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, 2011 Van depreminde 32 saat enkaz altında kaldığını anımsatarak, “Deprem gündüz uyanmak, gece uyumak gibi kaçamayacağımız en büyük ve en net gerçeğimiz. Doğal afetleri bir trajedi haline getiren yerin sismik sallantıları değil; doğal afetler insanların önlem almaması ve yıkılan binalar sonrasında trajik hale gelmektedir. O yüzden deprem sonrası tatbikatlara çalışmak yerine, aslında yıkılmayan binalar yapabilmeyi başarırsak, sonrasında sadece toplanma merkezleri ve insanlara gıda ve iletişim yardımında bulunmamız yeterli olacaktır” dedi.



“23 Ekim’de ana şokun meydana çıkardığı enerji, Hiroşima’da patlayan bombanın 33,2 katı”

YYÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kayri ise, AFAD’ın resmi web sayfasındaki bilgilere göre 23 Ekim’de ana şokun meydana çıkardığı enerjinin Hiroşima’da patlayan bombanın 33,2 katı olduğunu belirterek, “Bir ay içerisinde ortalama 180 kez artçı depremler yaşandı. Bir ay içerisinde ortalama 5 bin artçı depremi de üzerine kattığımızda, Hiroşima’ya atılan bombanın oluşturmuş olduğu enerjinin 37 kat kadarı Van’da yaşandı. Doğal felaketleri, yeryüzü şekilleriyle ilgili olan olayları bugünkü teknoloji ile engellememiz mümkün değil. O halde bugün itibariyle bizim depreme hazır olmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar da, 2011 yılında Van’da meydana gelen depremlerde 644 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 966 kişinin ise yaralandığını anımsatarak, “Afetlere dur demek, oluşumunu engellemek imkansız gibi görünse de alacağımız tedbirlerle afetlerde en az zararla çıkabilmeyi başarmak bizim elimizdedir. Alacağımız eğitimlerle afet öncesi, sırası ve sonrasında bilinç ve tecrübe edinmemiz, bunun yanında sağlam binalar inşa etmemiz muhtemel kayıpları en asgari düzeye indirmede oldukça önemli başlıklar arasında yer almaktadır” diye konuştu.

ÜNİAK Başkanı Mert Öge’nin kısa bir selamlama konuşmasıyla süren zirvenin ilk oturumu, Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki’nin ‘Van Depremi ve Türkiye’nin Depremselliği’ konulu sunumuyla sona erdi.

Programa Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, Özel Kalem Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ali Kılıçer, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve öğrenciler katıldı.

VAN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:43

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:08

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

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