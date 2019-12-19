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Van’da belediyeler ‘Deprem Zirvesi’nde buluştu

İHA

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan Van depremini fırsata çeviremediklerini ifade ederek, o günün yerel yönetiminin Ankara ile uyumlu çalışmamasının faturasını Van'ın ödediğini söyledi.

Van’da belediyeler ‘Deprem Zirvesi’nde buluştu

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan Van depremini fırsata çeviremediklerini ifade ederek, o günün yerel yönetiminin Ankara ile uyumlu çalışmamasının faturasını Van’ın ödediğini söyledi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) tarafından ‘Deprem Zirvesi’nin 2’nci oturumu Van Büyükşehir Belediyesi, Edremit, İpekyolu ve Tuşba Belediye başkanlarının katılımı ile gerçekleştirildi. Cengiz Andiç Kültür Merkezinde yapılan çalıştay, Edremit Belediye Başkanlığına ait tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı. Akabinde Prof. Dr. Menaf Turan’ın moderatörlüğünde İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan ve Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azat Gülengül’ün konuşmacı olarak yer aldığı zirveye geçildi. Prof. Dr. Turan’ın bir selamlama ve açılış konuşması yapmasının ardından konuşmalarını yapmak üzere ilk söz Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a verildi.

“Biz depremi bir fırsata çeviremedik”
Sözlerine böylesi bir çalıştayın düzenlenmesinden dolayı gençleri tebrik etmekle başlayan Başkan Say, tekrar bir depremin olmasının muhtemel olduğunu belirtti. Muhtemellik kısmının kesin olduğunu ifade eden Başkan Say, önemli olan konunun ise ‘buna hazır mıyız’ın cevabını bulmanın olduğunu belirtti. Van’ın yaşamış olduğu depremde o dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı ve mevcut hükümetinin anında Van’a ve Erciş’e el attığını anlatan Başkan Say, “Hakikaten dünyada o manada afetle mücadelede bir örnek verildi. Ama biz depremi bir derse çeviremedik ve bir fırsata çeviremedik. O günün yerel yönetiminin Ankara ile uyumlu çalışmamasının faturasını bugün hala Van ödüyor. Eğer gerçekten yerel ve merkezi birlikteliği yapmış olsaydık, bugün çevre yolumuz, yapılarımız, master planımız ve imarımız da olacaktı. Maalesef o zaman merkezi hükümet ile yerel paydaşların ortak çalışamamasının kaderini biz 910 yıldır yaşıyoruz” dedi.

“Bu duyarlılığın devam etmesi gerekiyor”
Gençlerin bugün kurumsal anlamda kimliği ve sorumluluğu olanların dışında bir sorumluluk bilinci ile kendilerini bir araya getirmelerinin kıymetli olduğunu vurgulayan Başkan Say, “Benim şöyle bir teklifim var; bunu bir çalıştay ve devamı gelen bir sonuç raporu olarak değil, sadece herkesin konuşup evine gidebileceği değil, ilerde ilkesel kararların alabileceği bir çalışmaya da dönüşebilir. Bu anlamda önemsiyorum. Gençlerin bu hassasiyeti gerçekten hoşuma gitti ve ben bütün programlarımı iptal ederek katılacağımı söylemiştim. Çünkü bu duyarlılığın devam etmesi gerekiyor. İçimizde Vanlı olmayıp ama Van’da yaşayan yüzlerce arkadaşımız var. Ama deprem geldiğinde kim Muşlu, kim Vanlı, kim Adanalı demiyor. Deprem ve afet kimlik sormuyor, ırk sormuyor, kim olduğunu sormuyor, parti sormuyor” ifadelerini kullandı.

“Şehre depremle birlikte yaşama kültürünün de aşılanması gerekiyor”
Belediyeler olarak bu işin birinci sorumlularından birisi olduklarını da sözlerine ekleyen Başkan Say, “Bizler yapı ruhsatlarımızla, imar planlarımızla ve denetlememizle bunun sorumlularından biriyiz. Bizler Van’daki belediyeler olarak Büyükşehir Belediye Başkan Velimiz ve Valimizle beraber ciddi bir uyum içerisindeyiz. Dün bile şehrin imarı ile ilgili ortak ve ilkesel kararlar alalım, konuşmaları yaptık. İlk defa ilçe belediyeleri ve büyükşehir belediyesi uyum içerisinde çalışıyor. Bu anlamda inşallah 45 yıllık istikrarlı süreçten sonra bu ebetteki şehrin vizyonunda, misyonunda, ticaretine de, en önemlisi şehrin yapı stoğu anlamında geleceğine de yön verecektir. Bütün belediyelerin duyarlı olduğunu görüyoruz, bu da bizleri sevindiriyor. Ama şehre depremle birlikte yaşama kültürünün de aşılanması gerekiyor. Depremi yaşadıktan sonra değil deprem gelmeden önce, bunu tüm topluma yayarak götürmek gerekir. Bu anlamda Edremit Belediyesi olarak bizde her şeye hazırız” dedi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan da, çalıştayda emeği geçenlere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Depreme ilişkin istatistiki bilgiler veren Başkan Vekili Aslan, 1999 depremine şahit olduğunu ve o dönemlerde yaşadıklarını dile getirdi. Van’ın da depremle alakalı çok büyük sınavlarının olduğunu, bu konuda hükümetin ve devletin çok büyük sınav verdiğini belirtti. Aslan, Birleşmiş Milletlerin (BM) kayıtlarına Van depreminin dünyanın en hızlı müdahale edilebilen depremi olarak kayıtlara geçtiğini kaydetti.
Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan’ın belediyeler bazında yapılması gerekenler ve Tuşba Belediye Başkan Yardımcısı Azat Gülengül’ün ise ‘Deprem Parkı’ projesi ile ilgili bilgiler vermesinin ardından zirvenin ikinci oturumu, soruların cevaplanması ile sona erdi.

VAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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