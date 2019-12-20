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Milyonların kaderi bu dağlara yağan kara bağlı Çatak ve Bahçesaray çayları Dicle Nehri’ni ...

İHA

Van’ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerindeki dağlara yağan yıllık kar oranı, Dicle Nehri’nin kenarında yaşayan milyonlarca insan için hayat kaynağı oluyor.
Türkiye’nin en büyük akarsularından olan Dicle Nehri’nin en büyük kaynaklarını Çatak ve Bahçesaray çayları oluşturuyor. Türkiye’den doğup, Basra Körfezi'ne dökülen nehrin su varlığı ise Çatak ve Bahçesaray bölgesindeki dağlara yağan kar yağışına bağlı. Küresel iklim değişikliğine bağlı her yıl bölgeye düşen kar yağışının önemli ölçüde azalması, Dicle Nehri’nin etrafında yaşayan milyonlarca insanı olumsuz etkiliyor.
Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Çatak ve Bahçesaray çaylarının milyonların kaderini belirleyici bir rol oynadığını belirtti. Çatak ve Bahçesaray bölgesindeki dağlara karın yağmaması, Dicle Nehri’nin suyunu doğrudan etkileyeceğine işaret eden Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, bu yüzden söz konusu bölgenin stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

“Küresel ısınmayla birlikte su kaynakları azalıyor”
Küresel ısınmayla beraber her geçen yıl su kaynaklarının azaldığının altını çizen Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Bu durum hayat kaynağımız olan suya ulaşılmasını zor bir hale getiriyor ve suyun önemi daha da arttırıyor. Bu noktada ülkemizin en önemli akarsulardan olan Dicle Nehri’nin kaynağı olan Bahçesaray ve Çatak çayından bahsetmemiz lazım. Çünkü Dicle Nehri’ni oluşturan en büyük kaynaklar Van il sınırındaki Çatak ve Bahçesaray çaylarıdır. Dicle Nehri’nden milyonlarca insan geçimini sağlıyor. Dicle Nehri üzerine kurmuş olduğumuz barajlar ise elektrik enerjisi üretiyor. Dicle Nehri’nde su olmazsa, milyonlarca işsiz insan ve enerji üretiminde ciddi bir sorun demektir. Bu sadece ülkemiz için değil, Dicle Nehri’nin Basra Körfezi’ne dökülmesi nedeniyle nehrin etrafındaki bütün insanlar için hayat kaynağı oluşturuyor” dedi.

“Etrafındaki insanlar için hayat kaynağı”
Kışın dağlara yağan karların bölgeden geçen akarsuları beslediğini ifade eden Akkuş, “Dicle Nehri’nde su olması, içinde bulunduğumuz bu mevsimlerde Çatak ve Bahçesaray çaylarının etrafındaki dağlara yağacak karlara bağlıdır. Bu mevsimlerde eğer Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı görülmezse, yaz aylarına geldiğimiz zaman Dicle Nehri’nde suyu bulamayız. Çünkü dağların tepelerindeki karlar, yazın akarsulardaki suları besliyor. Böylece burada yaşayan insanlara hayat kaynağı oluyor” diye konuştu.

“Çatak ve Bahçesaray bölgesi stratejik bir öneme sahip”
Çatak ve Bahçesaray bölgesindeki dağlara düşen karın milyonların kaderini belirleyen bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Akkuş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bu mevsimlerde kar yağışı fazla olursa Dicle Nehri boyundaki bütün insanlar için bereketli bir sezon gerçekleşiyor. Fakat bu mevsimlerde kar olmazsa, Dicle Nehri kenarında yaşayan insanlar için zor günler geliyor demektir. Bu yüzden Çatak ve Bahçesaray çayları adeta milyonların kaderini belirleyici bir rol oynuyor.”

VAN

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:44
  • GÜNEŞ 07:12
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:34
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:18
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