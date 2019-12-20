Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı

Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti, Vali Mehet Emin Bilmez başkanlığında bir araya geldi.

Ortadoğu Fuar ve Kongre Merkezinin toplantı salonunda gerçekleştiren toplantıda konuşan Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, kentin üretimine katkı vermek, istihdam oluşturmak ve halkın refah seviyesini yükseltmek için yeni arsa tahsisleri yaptıklarını belirterek, “OSB’de artık sanayicimizin ihtiyacını karşılamakta yetersiz olan OSB idare binasını, ilimize ve yatırımcılarımıza yakışacak modern, şık ve ihtiyacı karşılayacak bir idare binası yapımı kararı aldık. İnşallah en kısa sürede çalışmaları başlatıp kısa zaman içerisinde de mekânı hazır hale getireceğiz. Yönetim kurulumuzun 2019 yılı faaliyet raporları değerlendirdi ve onaylandı. Yönetim kurulumuzun 2019 yılı gelirgider tabloları masaya yatırıldı. 2019 yılı kesinleşen bütçesi tartışıldı ve heyet tarafından onaylandı. Her bir gelirgider kalemi en ince ayrıntısına kadar şeffaf bir şekilde ortaya konuldu ve izahatlar yapıldı. Kurumların sürdürülebilirliği açısında mali yapının önemi bir kere daha ortaya konuldu. Kurumların güçlü olabilmesi için mali yapının sağlam temeller üzerinde kurulması ve ekonomik parametrelerinin güçlü olması şarttır. OSB yönetimi olarak güçlü iktisadi yapıyı teşekkül etmek için reel, şeffaf ve sürdürülebilir bir mali yapı ve rasyonel bir bütçe temel ilkemizdir. 2020 tahmini bütçe üzerinde gerekli müzakereler yapıldıktan sonra güçlü bir OSB’nin ancak güçlü bir bütçe ile olacağı teyit edilerek onaylandı. Müteşebbis heyeti toplantımıza katılım sağlayan başta valimiz olmak üzere VANTSO Başkanımıza, vali yardımcımıza ve tüm kıymetli heyetimize, sanayimize vermiş oldukları katkılarından dolayı sanayicimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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