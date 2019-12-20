Başkale’de ‘şırınga çikolata’ denetimi

Van’ın Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından okul kantinlerinde ‘şırınga çikolata’ denetimi yapıldı.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Başkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de okul kantinlerinde denetim başlattı. Başkale Belediyesi zabıta ekipleri, ilçede bulunan okullara giderek öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Ekipler, tehlike saçan şırınga çikolatanın yanı sıra okul kantinlerinde satışı yasak olan birçok ürüne karşı ilçe genelindeki bakkal ve marketlere yönelik denetimlerini de sürdürüyor. Kantinlerin içerisine giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ile TSE damgasının olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde şırınga çikolataya rastlanılmazken, ailelerin ve okul yönetimlerinin bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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