Edremit Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı

Van’ın Edremit Belediyesi ile MemurSen Konfederasyonuna bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, BemBirSen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, BemBirSen Van Şube Başkanı Harun Altın ve Edremit Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Ekinci katıldı. İmza töreni öncesi açıklamalarda bulunan BemBirSen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç, sözleşmenin çalışanlara hayırlar getirmesini dileyerek, katkılarından dolayı memurlar adına Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’a teşekkür etti.



“Maddi ve manevi her daim çalışanlarımızın yanındayız”

Başkan Say ise, kurum çalışanlarının haklarını her fırsatta korumanın görevleri olduğunu belirtti. Personelleri için imkanları dahilinde en iyi ücreti vermeye çalıştıklarını anlatan Başkan Say, “İlçeye hizmet eden belediye çalışanlarımızın huzuru, mutluluğu ve refahı bizim önem verdiğimiz hususlardandır. Çalışanlarımızın hakları sonuna kadar verilecektir. Bugün MemurSen Konfederasyonuna bağlı BemBirSen ile ‘Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi’ni imzaladık. Tüm personelimizin alın teri kurumadan haklarını vereceğimizi ifade etmek istiyorum. Belediyemizde görev yapan memurlarımızı kapsayan bu sözleşmenin hayırlı olmasını diliyor, bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmalarımızı yapacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından Sosyal Denge Sözleşme, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile BemBirSen Genel Başkan Yardımcısı Medeni Sevinç tarafından imzalandı.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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