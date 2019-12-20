Tuşba’da ‘Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması’ protokolü

Van’ın Tuşba Belediyesi, Habitat Geri Dönüşüm Çevre Sanayi Ticaret ve Limitet Şirketi ile ‘Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması’ protokolünü imzaladı.

Çevre hassasiyetine yönelik çalışmalarını sürdüren Tuşba Belediyesi, bitkisel atık yağların etkin şekilde toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması protokolü imzaladı. Çevresel bir problemi avantaja dönüştürmek amacıyla imzalanan protokol kapsamında, Tuşba Belediyesi sınırları içerisinde bulunan ev, okul ve yemek fabrikalarında çıkan ve çevre temizliği ile insan sağlığı için büyük tehdit oluşturan bitkisel atık yağlar, Habitat Geri Dönüşüm Çevre Sanayi Ticaret ve Limitet Şirketi tarafından toplandıktan sonra üretim tesislerinde yakıta dönüştürülecek.

İşbirliği protokolü, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ile Habitat Geri Dönüşüm Çevre Sanayi Ticaret ve Limitet Şirketi Yetkilisi Cebrail Duran tarafından imzalandı. Protokol töreninde bir açıklama yapan Başkan Akman, hızla artan nüfus, gelişen sanayi ve teknolojideki ilerlemeler sonucunda insanların doğal çevresi üzerindeki etkilerinin de giderek arttığını ifade etti. Doğal kaynakların hızla tükenmesi, ‘Geri Kazanım ve Çevre’ konusunun dünya gündeminin ilk sıralarına yerleştirdiğini söyleyen Başkan Akman, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılması, gelecek nesillerin de kaynak sıkıntısı çekmemesi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, “Bu sözleşme ile bitkisel atık yağların geri dönüşüme kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlanacaktır” dedi.

Ekolojik dengenin sağlanması adına geri dönüşümün şart olduğunu da kaydeden Başkan Akman, geri dönüşüm olmadan bitkisel atık yağları bir yerde biriktirmek veya toplamanın belediyecilik olmadığını söyledi. Başkan Akman, “Belediye olarak bitkisel atık yağların zamanında ve sağlıklı bir şekilde toplanmasını çok önemsiyoruz. Bu bilinçle sürenin hemen bitiminde firmamızla tekrar sözleşme imzalayarak, bitkisel atık yağların düzenli olarak toplatılarak geri dönüşüme kazandırılması sağlanacak. Bu bilinçle el ele vererek kentimizi daha güzel ve yaşanılır bir memleket yapalım” ifadelerini kullandı.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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