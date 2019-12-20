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Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri Gürpınar’da

İHA

Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri, "Yeryüzüne Dokun" projesi kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilere destek oldular.

Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri Gürpınar’da

Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri, "Yeryüzüne Dokun" projesi kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesinde öğrencilere destek oldular.
Her yıl "Yeryüzüne Dokun" projesi kapsamında yola çıkan Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri, bu yıl Van'ın Gürpınar ilçesine geldi. Gürpınar'ın Mollahüseyin, Anlıak, Yedisalkım ve Koçgüden mahalle okullarına gelen gönüllüler, burada öğrencilere kışlık giyim, ayakkabı, kırtasiye malzemesi, ağız sağlığı ürünleri ve kitap desteğinde bulundu. Sıcak bir ilgi ile karşılanan gönüllüler, göstermiş oldukları sıcak dokunuşlarıyla çocukların gönlünü kazandı. Sevinçleri ve mutlulukları yüzlerinde okunan çocuklar, ablalarına teşekkür ettiler. Ayrıca gittikleri mahallelerde vatandaşların sıcak ve samimi yaklaşımları da gönüllüleri son derece mutlu etti.

“Çocukların yüzündeki gülümseme bize yeter”
Her yıl düzenli olarak başka illere bu yardımları götürdüklerini belirten Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü Başkanı Rabia Büşra Şahin, “Biz 'İyilik İçin Gençlik' diyerek yola çıkan bir grup Genç Yeryüzü Doktorları gönüllüsüyüz. Peki Genç Yeryüzü Doktorları nedir? Genç Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin çeşitli illerinde, özellikle sağlıkla ilişkili bölümlerde öğrenim görmekte olan üniversite gönüllü öğrencilerinden oluşuyor. İmza attıkları yardım çalışmaları ve sosyal içerikli organizasyonlarla her yaştan insanın hayatına dokunmaya devam eden geleceğin Yeryüzü Doktorları, iyilik peşinde koşmaya devam ediyor. Biz de Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü olarak 'Yeryüzüne Dokun' adlı projemizde her sene bir il belirleyip köy okullarına kışlık kıyafet ve kırtasiye malzemesi yardımı götürüp eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda kütüphane kurulumu gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında çocuklarla eğitim amaçlı çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu sene de Van'ın Gürpınar ilçesindeki Mollahüseyin, Anlıak, Yedisalkım ve Koçgüden ilkokullarına gelerek çocuklara hediyelerini verip sağlık alanında diş fırçalama, temel hijyen ve doğru beslenme eğitimleri verdik, beraber oyunlar oynayıp güzel vakit geçirdik” dedi.

“Gürpınar halkı çok misafirperver”
Kendilerine gösterilen misafirperverlik için de teşekkür eden Şahin, “Köy halkının misafirperverliği bizi çok mutlu etti. Aynı zamanda Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'ın bize gösterdiği ilgi ve destek bizim için birçok şeyi kolaylaştırdı. Ziyarette bulunduğumuz Gürpınar Engelsiz Yaşam Merkezi ve Gürpınar Aile Destek Merkezindeki kadın ve engellilerin topluma kazandırılması için yaptıkları çalışmalar çok hoşumuza gitti. Bu proje kapsamında Van'a gelmiş olmak bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çocuklara yardımcı olurken aynı zamanda biz de onlar sayesinde farklı bir bakış açısı kazandık. Çocukların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizim için paha biçilemezdi. Bu projede başta bizimle gelen gönüllülerimiz Şeyma Canpolat, Zeynep Akyıldız, Gülser Sayan, Ümmünur Yeşilkuşak ve Merve Ergül'e teşekkür ediyorum. Bize destek olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğüne, Genel Sekreterliğine, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğüne ve Yeryüzü Doktorları Derneğine, ilgi alaka ve desteklerinden dolayı Van'ın Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar'a minnettar olduğumuzu belirtir, ayrıca bu projede okulların bulunmasından, ulaşıma kadar her anda bize destek olan Gürpınar Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sabahattin İdiz Beye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın gönüllerine dokundunuz”
Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllülerini makamında kabul eden Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar da, “Batıdan gelip burada bizim çocuklara göstermiş olduğunuz ilgi alaka son derece önemli ve güzel bir davranış. Sizler bizim çocuklarımızın gönüllerine dokundunuz. Onları bağrınıza bastınız. Bir nebze de olsa onların sıkıntılarına, dertlerine ortak oldunuz. Buradaki çocuklarla bir şeyler paylaşmanız, onların gönüllerine dokunmanız, onları çok mutlu etmiştir. Eminim onlar mutlu olurken, onların bu mutlulukları, onlarla kurmuş olduğunuz sıcak diyaloglar sonrası sizde de hayata farklı bir bakış açısı oluşmuştur. Ben ilçem ve öğrencilerim adına bu anlamlı ziyaretiniz ve desteklerinizden dolayı Bezmialem Vakıf Üniversitesine, Bezmialem Genç Yeryüzü Doktorları Kulübüne ve bu yolda buraya kadar gelen siz gönüllülere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

VAN

20 Aralık 2019 Cuma

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