Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi

Van’ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Beyüzümü Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, paket ve dökme halinde olmak üzere toplam 960 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Olayla ilgili iş yeri sahipleri S.K. ve T.K. hakkında işlem yapılırken, iş yeri ise Tuşba Belediyesi Zabıta Müdürlüğü görevlileri tarafından mühürlendi.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:12

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:34

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.