Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti

Kulüpler Arası Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonasında ikinci gelerek gümüş madalya kazanan Şahin Çelik, Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i ziyaret etti.

İsrail’in Eilat kentinde 615 Aralık tarihinde gerçekleştirilen Kulüpler Arası Avrupa Yıldızlar Halter Şampiyonasında koparmada 86 kilo ile ikinci, silkmede 99 kilo ile beşinci, toplamda ise 185 kilo kaldırarak Avrupa ikincisi olan Şahin Çelik, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret etti. Mutluluğunu Vali Bilmez ile paylaşan milli sporcu, şampiyona hakkında Vali Bilmez’e duygu ve düşüncelerini aktardı.

Vali Bilmez de, büyük başarı göstererek Avrupa ikincisi olan Çelik’i tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Ziyarette Edremit Kaymakamı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Mizancı Murat Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Reşit Özmenteş de hazır bulundu.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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