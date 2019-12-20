Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor

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Van Türk Musıki Derneğinin düzenleyeceği sanat müziği konserine ünlü bestekar Göksel Baktagir’in de misafir olarak katılacağı belirtildi.

Van Türk Musıki Derneğinin 22 Aralık Pazar akşamı Van Devlet Tiyatrosu salonunda düzenleyeceği sanat müziği konserine Kültür ve Turizm Bakanlığı kanun sanatçısı, ünlü bestekar ve söz yazarı Göksel Baktagir ve Can Pare grubundan keman sanatçısı Can Olgun ile viyolonsel sanatçısı Murat Süngü de misafir olarak katılacak. Ünü ülke dışını aşan Baktagir, bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında birçok proje ve program gerçekleştirmiş, birçok ödül almış ve birçok bestesi TRT arşivlerinde yer bulmuş.

Şef Ferhat Kılınçarslan, Göksel Baktagir’in kendilerini kırmayıp Vanlı sanatseverler için pazar akşamı kentte olacağını belirterek, “Böylesine kıymetli bir üstadı misafir etmek bizler için onurdur. Türk müziğine katkıları tartışılmaz bir isim. Sanat severleri 22 Aralık Pazar akşamı saat 19.30’da tiyatro salonundaki konserimize bekliyoruz” dedi.

Şef Ferhat Kılınçarslan yönetiminde gerçekleşecek konserin sunumunu ise Hakan Pütün yapacak.

VAN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:44

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