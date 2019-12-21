Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

"O benim sünnetim değildi"

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Van'ın Erciş ilçesinde ağaçta mahsur kalan kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Erciş İlçesine bağlı kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Ağaçta bir kedinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Erciş Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, itfaiyenin merdiveni ile ağaçta mahsur kalan kediyi kurtardı.

VAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

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