Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın; genellikle Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava; az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (1030 km/sa), dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi, sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Bitlis 9, Hakkari ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

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