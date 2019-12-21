Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı

İHA

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu geçeceği tahmin edildiği belirtilerek, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgârın; genellikle Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Van Gölü’nde hava; az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli; rüzgâr: doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (1030 km/sa), dalga: 0,25 ila 0,5m, görüş: iyi, sis anında zayıf. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van ve Bitlis 9, Hakkari ve Muş’ta 10 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ...
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor
YEREL HABERLER Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor
Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul ...
Van’da yükümlülere yangın kursu
YEREL HABERLER Van’da yükümlülere yangın kursu
İpekyolu’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ...
Van’da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Van’da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan ...
Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘grip ve salgın hastalık’ uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘grip ve salgın hastalık’ ...
Vali Çağatay: “Barış ve huzur iklimi, her alanda kendini gösteriyor”
YEREL HABERLER Vali Çağatay: “Barış ve huzur iklimi, her alanda ...
Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi
İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale ...
VEDAŞ çalışanlarına ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
YEREL HABERLER VEDAŞ çalışanlarına ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu ...
Kaymakam Aydın’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın’dan okul ziyareti
Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi
Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi
YEREL HABERLER Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi
Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri Gürpınar’da
YEREL HABERLER Genç Yeryüzü Doktorları Kulübü gönüllüleri ...
Tuşba’da ‘Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme Kazandırılması’ protokolü
YEREL HABERLER Tuşba’da ‘Bitkisel Atık Yağların Geri Dönüşüme ...
Edremit Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi’ imzalandı
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinde 'Sosyal Denge Sözleşmesi’ ...
Başkale’de ‘şırınga çikolata’ denetimi
YEREL HABERLER Başkale’de ‘şırınga çikolata’ denetimi
Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı
YEREL HABERLER Van Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti ...
Yükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri fethetti Van’da “Serbestliğin Sesi” yankılandı
YEREL HABERLER Yükümlüler canlı performanslarıyla gönülleri ...
Milyonların kaderi bu dağlara yağan kara bağlı Çatak ve Bahçesaray çayları Dicle Nehri’ni besliyor Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş: “Çatak ve Bahçesaray bölgesi, su kaynakları açısından stratejik bir öneme sahiptir”
YEREL HABERLER Milyonların kaderi bu dağlara yağan kara bağlı Çatak ...
Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin çıktı
YEREL HABERLER Otogardaki yolcunun valizinden 10 kilo 450 gram eroin ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X