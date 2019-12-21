Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van’da başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 20192020 faaliyet programı çerçevesinde Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) erkek ve kız basketbol grup müsabakaları Van’da başladı.

Nur Tatar Spor Salonunda 10 ilden 9 kız ve 10 erkek takımın katılımı ile düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törende açılış konuşmasını yapan Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarının, Doğu Anadolu Bölge müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. İnanç, “2022 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenen bu müsabakaya Van, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Iğdır ve Kars illerinin kız ve erkek takımları yer alacak” dedi.

Doğu Anadolu Bölge Müsabakalarında başarı elde eden takımların ileriki süreçte yapılacak olan Analig Çeyrek Final müsabakalarına katılma hakkı kazanacağını dile getiren İnanç, “Ben bu anlamda tüm takımlarımıza başarılar diliyor, müsabakaların centilmenlik ilkesi çerçevesinde geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı

Nur Tatar Spor Salonunda yapılacak olan müsabakalar, Tunceli ve Van illeri arasındaki grup maçları ile başladı.

VAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

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