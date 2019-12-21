İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı Piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi

Van’da piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Ferit Melen Havalimanı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerimiz, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran Uyruklu (M.K.), (S.J.), (M.G.) ve (J.G.) isimli şahısların giriş kontrol noktasından geçtikleri esnada, XRay cihazına bıraktıkları valizlerden şüphelenilmesi üzerine yapılan detaylı arama yapıldı. Yapılan aramada; valizlerin içerisinde toplam 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi. Olayla ilgili İran Uyruklu M.K., S.J., M.G. ve J.G. isimli 4 şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek“ suçundan adli işlem yapılmıştır. Bir kilosu 14 bin lira olan ve ele geçirilen Trüf Mantarı’nın Gümrüklenmiş Piyasa Değeri 1.170.383,00 TL‘dir” denildi.

VAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:45

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:09

İKİNDİ 14:35

AKŞAM 16:55

YATSI 18:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.