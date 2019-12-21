Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Esentepe’yi yaşanabilir bir hale getireceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail ...

İHA

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinerek, '2020 yılı içerisinde Esentepe Mahallesi'ni yaşanabilir bir hale getireceğiz" dedi.

Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Esentepe’yi yaşanabilir bir hale getireceğiz”

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, sorunların çözümü noktasında birlikte hareket etmenin önemine değinerek, ‘2020 yılı içerisinde Esentepe Mahallesi’ni yaşanabilir bir hale getireceğiz” dedi.
Mahallelerdeki sorun ve sıkıntıların yerinde çözümü noktasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Say, 4’ncü toplantısını Esentepe Mahallesi sakinleriyle yaptı. Beraberindeki Başkan Yardımcısı Ercan Karahan ve birim müdürleriyle birlikte Esentepe Aile Destek Merkezi (ADEM) Taziye Evi’ne gelen Başkan Say, Esentepe Mahalle Muhtarı Servet Güleşçe ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Kadınlar başta olmak üzere mahallelinin yoğun ilgi gösterdiği toplantı da mahallenin sorunları masaya yatırıldı. Toplantının başında vatandaşlara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Say, daha sonra burada mahalle sakinlerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Söz alan vatandaşların işsizlik, sağlık, site yönetimi, ulaşım, PTT şubesi, yol ve çocuk parkı gibi taleplerini alan Başkan Say, sorunları tek tek not aldı.
Esentepe Mahallesi’ne yapılan hizmetlerle ilgili Fen İşleri Müdürü Emrah Bozkaya’nın kısa bilgiler vermesinin ardından Başkan Say, not ettiği taleplerle ilgili açıklamalarda bulundu. Sözlerine mahallenin doğalgaza kavuşturulması noktasında sıkı bir çalışma içerisine girdiklerini ve bu sorunu 2019’da çözdüklerini anlatarak başlayan Başkan Say, işsizlik ile ilgili gelen taleplere ise cevap verdi. Göreve gelişinin 8’nci ayında olduklarını ve işsizlik konusunun ne 8 aylık, ne 8 yıllık ne de 20 yıllık bir problem olduğunu hatırlatan Başkan Say, “Bu sorun yılların problemi, yani herkesin problemi. Her evde işsiz var malum. İsteriz ki her evde en az iki kardeşimiz iş sahibi olsun. Bu anlamda da belediye olarak bizler çalışıp, proje üreteceğiz. Şuanda bile istihdama yönelik projelerimiz var. Bu projelerimiz inşallah kardeşlerimize iş olarak dönecektir. Belediye olarak ruhsat vererek, gelen yatırımcıların önünü açarak, özel müteşebbisleri özendirerek Edremit’te inşallah istihdamın da, işsizliğin de azaltılmasına katkı sağlayacağız” dedi.

“TOKİ’ler için mezarlık çalışmamızı büyükşehir ile yürütüyoruz”
Sağlık ocağı ve ulaşım ile ilgili talepleri ilgili birimlerle görüşerek çözüme kavuşturacaklarını dile getiren Başkan Say, TOKİ’lerin ortak talebi olan mezarlık konusunda da bilgiler verdi. Mezarlıkların Van Büyükşehir Belediyesine ait olduğunu anlatan Başkan Say, “Biz sadece onların yetişemediği temizlik, bakım, bayram öncesi hizmetler gibi konularda yardımcı oluyoruz. Büyük bir ihtimalle bir sıkıntı olmazsa 2020 yılı içerisinde Esentepe, Erdemkent ve Erenkent’in ortak bir noktasına bir mezarlık düşüncesi var. Bu konuyu da büyükşehir belediyemiz ile birlikte yürütmekteyiz. İnşallah 2020 yılı içerisinde bunun müjdesini de vereceğiz” ifadelerini kullandı.

“2020’de alışverişlerin yapılacağı iş merkezi yapacağız”
Alışverişlerin yapılabileceği iş yerleri ile ilgili gelen taleplere yönelik de müjde veren Başkan Say, “İş yeri ve dükkan problemi konusunda inşallah yakın bir zamanda bütün mahallenin ulaşabileceği ortak bir noktayı belirleyeceğiz. Bu konuda muhtarımızı da bilgilendireceğiz. Belediye olarak ya ‘Yap, işlet, devret modeli’ ya da bir işletmeciyi teşvik ederek yapacağız. İnşallah 2020 yılı için işyeri ile ilgili sorunu çözüme kavuşturacağımızın da sözünü buradan sizlere veriyorum” dedi.

“Engelli kardeşlerimizin merkeze gitmesi için servisi biz üstlendik”
İpekyolu Engelsiz Yaşam Akademisine giden ve daha sonra servisleri iptal edildiği için büyük zorluklar yaşayan engelliler ilgili bir takım çalışma içerisinde olduklarını da belirten Başkan Say, “Biz bu sorunu geçtiğimiz günlerde öğrendik. Şimdiden bunun da müjdesini buradan vereyim. Yılbaşından sonra engelli kardeşlerimizin götürülmesi noktasında servisini biz üstlendik. İnşallah kendi engelsiz yaşam merkezimizi açana kadar o servis ile kardeşlerimizi biz götüreceğiz. Bunun da müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum” açıklamalarında bulundu.

“Esentepe’yi yaşanabilir bir hale getireceğiz”
Site yönetimi, su sıkıntısı, çocuk parkları, eczane ve PTT şubesi gibi konuları da ilgili kurumlarla iletişime geçerek çözüme kavuşturacaklarını da vurgulayan Başkan Say, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Biz 2020 yılı içerisinde Esentepe’yi; Van’dan, Edremit’ten uzak olmasına rağmen daha yaşanabilir bir hale getireceğiz. Çarşıya, merkeze Van’a ihtiyaç duymadan bütün ihtiyaçlarını çözmeye çalışacağız. Sizden isteğimiz bizimle birlikte çalışmanızdır. Bakın biz sahanın bir tarafında, siz ise bir tarafında değilsiniz. Bizler birbirimize yardımcı olursak, sorunlarımızı daha rahat ve daha kolay çözeriz. Sizler bizlere yardımcı olmazsanız, sorunlarımız daha uzak vakitlerde çözülür. Birlikte iş birliği yapacağız, sorunlarımızı masaya yatıracağız. Bu anlamda da kapımız herkese açıktır.”

VAN

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:45
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:09
  • İKİNDİ 14:35
  • AKŞAM 16:55
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van İzmir’de temsil edilecek
YEREL HABERLER Van İzmir’de temsil edilecek
Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı ...
İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ...
İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı Piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi
YEREL HABERLER İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf ...
Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu
Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van’da başladı
YEREL HABERLER Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van’da başladı
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma ...
Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ...
Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor
YEREL HABERLER Ünlü bestekar Göksel Baktagir Van'a geliyor
Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul etti
YEREL HABERLER Vali Bilmez, Avrupa ikincisi olan halterciyi kabul ...
Van’da yükümlülere yangın kursu
YEREL HABERLER Van’da yükümlülere yangın kursu
İpekyolu’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ toplantısı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ ...
Van’da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Van’da çöken ahırın altında kalan 22 küçükbaş hayvan ...
Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘grip ve salgın hastalık’ uyarısı
YEREL HABERLER Doç. Dr. Sünnetçioğlu’ndan ‘grip ve salgın hastalık’ ...
Vali Çağatay: “Barış ve huzur iklimi, her alanda kendini gösteriyor”
YEREL HABERLER Vali Çağatay: “Barış ve huzur iklimi, her alanda ...
Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan, öğrencilerle bir araya geldi
İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale etti
YEREL HABERLER İtfaiye ekibi, bir yılda 8 bin 817 olaya müdahale ...
VEDAŞ çalışanlarına ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
YEREL HABERLER VEDAŞ çalışanlarına ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ eğitimi
Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu tutuklandı
YEREL HABERLER Valizinde 10,5 kilo eroin ele geçirilen yolcu ...
Kaymakam Aydın’dan okul ziyareti
YEREL HABERLER Kaymakam Aydın’dan okul ziyareti
Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 960 kilo kaçak çay ele geçirildi
Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi
YEREL HABERLER Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X