Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi

"O benim sünnetim değildi"

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VAN'ın Edremit ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu minibüste, narkotik köpeği 'Oscar' ile yaptığı aramada üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada minibüsün üst tavan döşemelerine zulalanmış 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan minibüs sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



VAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:45

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