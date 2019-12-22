Soğuk havada derbi coşkusu

"O benim sünnetim değildi"

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Süper Lig’in 16. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe, rakibi Beşiktaş’ı 31 mağlup etmesinin ardından Vanlı taraftarlar eksi 5 dereceye düşen soğuk havada caddelere döküldü.

Saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda başlayan maçı sarılacivertli ekibin 31 kazanmasıyla, Vanlı taraftarlar sevinç gösterisinde bulundu. Kentin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet ve Maraş caddelerine çıkan taraftarlar, soğuk havaya aldırış etmeden Beşiktaş’a karşı alınan galibiyeti doyasıya kutladı.

Kimi taraftarların da araçlarıyla korna çalarak sevinç gösterisinde bulunduğu kutlamalarda, kısa süreli gergin anlar da yaşandı.

VAN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:45

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