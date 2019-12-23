Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

İHA

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için buzlanma ve don uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 8, Hakkari’de 9, Bitlis ve Muş’ta ise 7 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN

23 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:46
  • GÜNEŞ 07:14
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:36
  • AKŞAM 16:56
  • YATSI 18:19
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Orhan Veli’ oyunu Van'da sahnelendi
YEREL HABERLER ‘Orhan Veli’ oyunu Van'da sahnelendi
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele ...
Soğuk havada derbi coşkusu
YEREL HABERLER Soğuk havada derbi coşkusu
Kadınlar 3. Lig 9. Grup Van Yolspor: 13 - 76 Iğdır Spor: 0
YEREL HABERLER Kadınlar 3. Lig 9. Grup Van Yolspor: 13 - 76 Iğdır ...
Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna katıldı
YEREL HABERLER Gülaçar, Van Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Kuruluna ...
Başkan Sabırlı'dan ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı'dan ‘Sarıkamış Şehitlerini Anma Günü’ ...
Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da minibüste 40 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 40 kilo 325 gram eroin ele geçirildi
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup yazdılar Öğrencilerin mektubu sosyal medyada gündem oldu
YEREL HABERLER Kartopu oynamak için okul müdürüne mektup ...
AK Parti Van il başkanlığından manevi değerler eğitim programı
YEREL HABERLER AK Parti Van il başkanlığından manevi değerler eğitim ...
Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu
YEREL HABERLER Başkan İlhan, belediye borçlarını sordu
Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu’nun filmini izletti
YEREL HABERLER Van Büyükşehir, haltercilere Naim Süleymanoğlu’nun ...
Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya geldi Edremit Belediye Başkanı İsmail Say: “Esentepe’yi yaşanabilir bir hale getireceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Say Esentepe Mahalle sakinleriyle bir araya ...
Van İzmir’de temsil edilecek
YEREL HABERLER Van İzmir’de temsil edilecek
Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Evde mahsur kalan çocuğu itfaiye kurtardı
İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcuların valizlerinden 83 kilo trüf mantarı ...
İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER İpekyolu personeline iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ...
İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf mantarı çıktı Piyasa değeri 1 milyon 170 bin 383 lira değerinde 83 kilo 300 gram Trüf mantarı ele geçirildi
YEREL HABERLER İran uyruklu şahısların valizlerinde 83 kilo Trüf ...
Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu
YEREL HABERLER Van Gölü Havzası'nda yeni tehlike; tatlı su ıstakozu
Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van’da başladı
YEREL HABERLER Analig Basketbol Grubu müsabakaları Van’da başladı
Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma uyarısı
YEREL HABERLER Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te sis ve buzlanma ...
Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti
YEREL HABERLER Van'da 2 ayrı yerde meydana gelen yangına itfaiye ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X