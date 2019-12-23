Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi

"O benim sünnetim değildi"

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VAN Emniyet Müdürlüğü ekipleri, VanErciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila' ile yapılan detaylı aramada bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken, 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğümü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, VanErciş Karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri yolcu otobüsünü durdurarak narkotik köpeği 'Şila' ile birlikte detaylı arama yaptı. Aramalarda otobüsün bagaj tabanına zulalanmış 182 paket halinde 91 kilo 915 gram eroin ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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