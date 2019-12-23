Yolcu otobüsünün bagajında 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi

"O benim sünnetim değildi"

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Van’da polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj tabanına zulalanmış 91 kilo 915 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 22 Aralık günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince VanErciş kara yolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan 28 plakalı yolcu otobüsünde arama yapıldığı belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı detaylı aramada, bagaj tabanına zulalanmış vaziyette 182 paket halinde toplam 91 kilo 915 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.K., T.B. ve M.Ç. isimli 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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