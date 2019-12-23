Şair-Yazar Şükrü Erbaş Vanlı okurlarıyla buluştu

Van İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliği kapsamında ŞairYazar Şükrü Erbaş okurlarıyla buluştu.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesindeki İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar' etkinliğinin altıncısını gerçekleştirdi. İl Halk Kütüphanesinde gerçekleşen etkinlikte 1987 Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü, 1996 Orhon Murat Arıburnu Şiir Ödülü, 2002 Ahmed Arif Şiir Ödülü, 2005 Ömer Asım Aksoy Şiir Ödülü, 2012 17. Altın Portakal Şiir Ödülü, 2018 Behçet Necatigil Şiir Ödülü sahibi ŞairYazar Şükrü Erbaş, Vanlı okurlarıyla bir araya geldi. Gençlik, edebiyat ve kitap üzerine konferans veren Erbaş, daha sonra soruları cevapladı. Etkinlik, Şükrü Erbaş’ın kitaplarını okurları için imzalamasıyla sona erdi.

Konferans sonunda bir açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ‘Gençlere İlham Veren Konferanslar’ etkinliğine yoğun ilgi gösterildiğini ifade ederek, bu etkinliğin gerçekleştirilmesine katkı sunan DAKA’ya, organize eden İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne teşekkür etti.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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