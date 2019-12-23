Van’da ‘Sağlıkta Hizmet Sunumu Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı

Van İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda ‘Sağlıkta Hizmet Sunumu Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu’nun başkanlık ettiği toplantıya, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Onur Mahmutoğlu, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Fatih Taman, başkan yardımcıları, başkanlıklarda görev yapan uzmanlar, hastane başhekimleri, idari ve mali hizmetler müdürleri katıldı. Toplantıda; kalite ve verimlilik uygulamaları, birimler arası koordinasyon ile kurumsal amaç ve hedefler görüşülürken, Kamu Hizmetleri Hastaneleri Uzmanı Ertuğrul Öngi tarafından sunum yapılarak yaşanan sorunlar ve yapılması gerekenler konusunda katılımcılara bilgiler verildi.

Toplantıda 2019 yılı 10 aylık personel, tıbbi mali veriler de ele alınırken, hastane bazlı yapılan analizlerde ihtiyaç duyulan personellerin daha etkin kullanılmasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Tıbbi hizmet sunumunda mevcut durum, hedeflere ve bu hedeflere ulaşmak için yeni stratejiler istişare edildi. Mali tablolar analiz edilirken, gider azaltıcı ve gelir artırıcı parametreler ele alındı.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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