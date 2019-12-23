Kamyonla otobüs çarpıştı: 19 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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Van’da kamyonla otobüsün çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü yakınlarında meydana geldi. Şehir merkezi ile kampüs arasında yolcu taşımacılığı yapan Van Büyükşehir Belediyesine ait otobüs ile bir kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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