Van’da 12 mezarlıktan 6’sı doldu

Van Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde bulunan 12 mezarlıkta doluluk oranın artması üzerine yeni mezarlık alanları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinin verilerine göre kent genelinde 12 mezarlıktan 6’sı yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Yılda ortalama bin 200 definin gerçekleştirildiği kentte; Şabaniye, Eskişehir, Garipler, Akköprü, Doğu ve Hacıbekir mezarlıklarında yer kalmadı. Vatandaşların mezarlık alanı konusunda yer sıkıntısı yaşamaması için Van Büyükşehir Belediyesi, şehrin 30 yıllık mezar ihtiyacını karşılayacak olan 'Şehir ve Aile Mezarlığı'nın da alan tahsisini bir süre önce yapmıştı. Proje aşamasında olan alanda fizibilite çalışmalarına başlandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, doluluk oranı yüzde 100 olan mezarlıkların dışında halen yer olan Seyrantepe, İskele, Selimbey, Süphan ve Yenimahalle mezarlıklarında hizmet verdiklerini vurguladı. Allahverdi, “Vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi için çalışmalara devam ediyoruz. Eskişehir ve Şabaniye mezarlık alanlarının hemen bitişiğinde bulunan arazilerin tahsisi içinde çalışma yürütüyoruz. Diğer mezarlıklarımızda da doluluk oranı yüzde 50 seviyesine ulaştı. Şehir ve Aile Mezarlığımızın tamamlanmasıyla uzun yıllar mezarlık sıkıntımızı da giderilmiş olacak” dedi.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:56

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.