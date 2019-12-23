Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 13 yaralı

"O benim sünnetim değildi"

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VAN'ın Tuşba ilçesinde, belediye otobüsü ve kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 13 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 NS 525 plakalı belediye otobüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen kamyon çarpıştı. Kazada, 13 kişi yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 13 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

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