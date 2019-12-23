Park halinde kamyonetin motoru yandı

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van merkez İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonetin motorunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi TOKİ yolunda park halindeki kamyonette yangın çıktığını ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yangın, ekipler tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürülürken, kamyonette büyük çapta hasar meydana geldi.

VAN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:46

GÜNEŞ 07:14

ÖĞLE 12:10

İKİNDİ 14:36

AKŞAM 16:56

YATSI 18:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.